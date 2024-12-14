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Байер без проблем справился с аутсайдером Бундеслиги

"Фармацевты" приблизились к Баварии, которая неожиданно проиграла.
Сегодня, 18:25
Байер Леверкузен / Getty Images
Байер Леверкузен / Getty Images

В рамках 14-го тура Бундеслиги Байер встретился с Аугсбургом.

Матч проходил достаточно просто для леверкузенцев. Они повели в счете уже на 14-ой минлиине благодаря голу Флориана Вирца.

На 40-ой минуте преимущество «фармацевтов» удвоилось. На этот раз автором забитого мяча стал Мартин Террье.

Цифры, которые были установлены на табло после гола Террье, продержались до финального свистка, который зафиксировал победу Байера.

Отметим, в паралельном матче Бавария уступила Майнцу и Байер приблизился к ней на расстояние 4 очков.

Аугсбург - Байер 0:2

Голы: Вирц, 14, Террье, 40

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: байер аугсбург

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