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Ливерпуль в меньшинстве дважды отыгрался и не проиграл Фулхэму

Команды устроили неплохой аттракцион зрителям.
Сегодня, 19:03
Ливерпуль / Getty Images
Ливерпуль / Getty Images

В рамках 16-го тура АПЛ Ливерпуль на своем поле встретился с Фулхэмом.

Матч начался для «красных» хуже некуда. Уже на 10-ой минуте они начали уступать, а еще чуть позже остались в меньшинстве из-за удаления Эндрю Робертсона.

В первом тайме мерсисайдцы продолжали действовать далеко не лучшим образом и были вялой версией самих себя.

Во второй 45-минутке ситуация стала значительно лучше. Уже на 47-ой минуте Коди Гакпо сравнял счет и мерсисайдцы имели большое количество моментов, чтобы и выйти вперед, но поединок все же пошел по другому сценарию.

«Коттеджеры» выдержав натиск соперника, сравняли счет, однако, нас ждал еще один поворот событий, ведь сразу после пропущенного Арне Слот освежил игру выходом Харви Элиотта и Диогу Жоты и сначала первый имел неплохую возможность забить красивым ударом в дальнюю „девятку“, а затем второй переиграл Хорхе Куэнку и отправил мяч в сетку ворот Бернда Лено.

Гол Жоты стал последним в матче, поэтому, Ливерпуль вынужден довольствоваться лишь ничьей, но учитывая все обстоятельства, вряд-ли, кто-то из стана «красных» будет жалеть о таком результате.

Ливерпуль - Фулхэм 2:2

Голы: Гакпо, 47, Жота, 86 - Перрейра, 10, Муниз, 76

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль фулхэм

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