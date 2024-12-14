Жирона без Цыганкова потеряла очки, играя почти весь матч в большинстве

В субботу, 14 декабря, Мальорка принимала дома Жирону. Виктор Цыганков пропустил матч из-за травмы.

Уже сразу на старет матча Донни ван де Бек открыл счет, оказавшись в нужном месте в нужное время на подборе. Через примерно 15 минут хозяева сумели отыграть один мяч, а вскоре остались в меньшнстве после того, как Ведат Мурики был наказан красной карточкой за опасный подкат.

Казалось, что Жирона должна легко забирать победу в этом матче, но на 51-й минуте каталонцы пропустили второй мяч, несмотря на почти полное доминирование на поле. После этого Мальорка, ожидаемо, полностью села в защиту, которую Жирона не сумела вскрыть.

Статистика матча Мальорка - Жирона 17-го тура Ла Лиги

Мальорка - Жирона 2:1

Голы: Ларин, 20, 51 - ван де Бек, 7

Ожидаемые голы (xG): 1.15 - 0.65

Владение мячом: 31% - 69%

Удары: 8 - 12

Удары в створ: 2 - 1

Угловые: 2 - 4

Фолы: 10 - 14

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