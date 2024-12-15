Довбик снова остался в запасе Ромы

На этот раз украинец не сыграет с первых минут против Комо.

В рамках 16-го тура Серии А Рома сыграет с Комо.

Наставник «волков» Клаудио Раньери определился с составом. Украинец Артем Довбик снова остался в запасе.

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Место центрфорварда занял аргентинец Пауло Дибала, который играл и в матчах против Браги и Лечче на этой позиции.

Матч Рома - Комо начнется в 19:00.

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