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Довбик снова остался в запасе Ромы

На этот раз украинец не сыграет с первых минут против Комо.
Сегодня, 18:57
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

В рамках 16-го тура Серии А Рома сыграет с Комо.

Наставник «волков» Клаудио Раньери определился с составом. Украинец Артем Довбик снова остался в запасе.

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Место центрфорварда занял аргентинец Пауло Дибала, который играл и в матчах против Браги и Лечче на этой позиции.

Матч Рома - Комо начнется в 19:00.

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