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Манчестер Юнайтед ведет переговоры о продлении контракта с экс-капитаном

Харри Магуайр может провести еще сезон на Олд Траффорд.
Сегодня, 14:20
Харри Магуайр / Getty Images
Харри Магуайр / Getty Images

Защитник Манчестер Юнайтед Харри Магуайр ведет переговоры о новом контракте, сообщает Daily Mail.

31-летний англичанин через полгода может стать свободным агентом, однако у клуба есть опция продления контракта еще на сезон.

В данный момент стороны начали переговоры касательно продолжения сотрудничества. Сам Магуайр считает, что останется в Манчестере.

В текущем сезоне Харри Магуайр провел 13 матчей, в которых отличился одним голом.

Ранее также капитан Манчестер Юнайтед побил рекорд Уэйна Руни.

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