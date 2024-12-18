Раньери: Довбик обладает чемпионским менталитетом и должен это показывать
Клаудио высказался о готовности Артема сыграть против Сампдории.
Наставник итальянской Ромы Клаудио Раньери рассказал, готов ли Артем Довбик к матчу Кубка Италии с Сампдорией.
По словам опытного специалиста, украинцу не хватало тренировочной практики чтобы подойти в оптимальной форме к матчу против генуэзского коллектива.
«Футболист таких габаритов не может восстановиться за несколько дней, поскольку у нас было не много тренировок.
Я убежден, что он имеет чемпионский менталитет и должен его показать», - сказал Раньери.
Матч Рома - Сампдория состоится сегодня в 22:00.
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