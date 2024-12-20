Турецкая лига может пополниться еще одним топовым европейским игроком
Милан Шкриньяр может перейти в Галатасарай.
Галатасарай намерен подписать защитника ПСЖ, пишет Флориан Плеттенберг.
По ниформации инсайдера, турецкий клуб намерен в январе пригласить Милана Шкриньяра. Клубы уже ведут между собой переговоры.
Речь идет, скорее всего, об аренде, однако неизвестно, будет ли сделка включать в себя опцию выкупа.
При этом сам 29-летний защитник открыт для трансфера, так как в ПСЖ Милан перестал получать достаточно игрового времени. У словака всего пять матчей в текущем сезоне.
Ранее также сообщалось, что вингер МЮ также может сменить клубную прописку в январе.
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