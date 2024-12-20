Челси может подать в суд на УАФ из-за допинга Мудрика - спортивный юрист

Зависит от того, будет ли найдена вина организации в этом.

Спортивная юристка Кэтрин Форшоу высказалась о положительном допинг-тесте Михаила Мудрика.

По словам Форшоу, если будут найдены доказательства того, что мельдоний попал в организм украинца в сборной, то Челси может подать в суд на УАФ.

"Если санкция будет, проблемой может стать восьмилетний контракт Мудрика. В зависимости от условий трудового контракта «Челси» может рассмотреть возможность его расторжения. Они, безусловно, обратят внимание на расходы, связанные с тем, если он выбывает из игры на 4 года. Это значительный период.

И если Мудрику выдвинут обвинения и дисквалифицируют, я думаю, что Челси может подать иск против УАФ. Это зависит от того, где будет найдена вина. Но это произошло вне юрисдикции Челси.

Иногда в подобных случаях участвует персонал спортсменов. Возможно, кто-то поставлял вещество, поэтому это могло иметь последствия для других юридических или физических лиц, которые Челси, возможно, будет пытаться преследовать.

Я предполагаю, что если Мудрик будет дисквалифицирован на два с лишним года, Челси захочет разорвать с ним контракт. Я не вижу, чтобы Челси просто сидел и позволял запрету действовать.

В то же время Кэтрин считает, что сам украинец вряд-ли сможет требовать от кого-то финансовой компенсации.

"Очень маловероятно, что Мудрик сможет получить компенсацию за это временное отстранение. Когда игрок подписывает контракт с клубом, он должен соблюдать положения Премьер-лиги, а Всемирные антидопинговые правила являются частью контракта. Следовательно, игроки соглашаются подчиняться любому расследованию.

Можно утверждать, что рыночная стоимость игрока может снизиться, и потенциально его доходность в будущем может быть снижена. Однако на данный момент Мудрик сталкивается с последствиями строгой ответственности. Он все еще отвечает за то, что попадает в его организм, и поэтому санкции, как правило, не отменяются.

Но если есть достаточные доказательства, и будет доказано, что он не совершал никаких противоправных действий, тогда есть потенциальные претензии против виновных, особенно если спортсмен может продемонстрировать финансовые убытки", - сказала Форшоу в интервью изданию Givemesport.

Напомним, ранее сообщалось, что Мудрик посетит поединок Усик-Фьюри.

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