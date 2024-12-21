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Как в старые добрые времена: Милевский с Алиевым посетил футзальный матч

Экс-футболисты Динамо вместе побывали на игре Аврора - Кардинал-Ровно.
Сегодня, 18:55
Артем Милевский / Instagram.com/timi_1010
Артем Милевский / Instagram.com/timi_1010

В рамках украинской Экстра-Лиги по футзалу киевская Аврора встретилась с Кардинал-Ривне.

На этом матче побывали звездные гости. Экс-форвард Динамо и сборной Украины Артем Милевский пришел на эту игру вместе со своим старым другом Александром Алиевым. Об этом сам игрок сообщил в Instagram.

Милевский опубликовал совместное фото с бывшим партнером по киевскому клубу и национальной команде.

"Как в НБА. На футболе", - подписал фотографию Артем.

Напомним, ранее бывший нападающий «бело-синих» обиделся на Владислава Ваната из-за его шутки.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Артем Милевский Александр Алиев

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