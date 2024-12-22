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Довбик повторил достижение Мбаппе

Только украинцу и французу удалось этого достичь.
Сегодня, 16:59
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

В рамках 17-го тура Серии А Рома уничтожила Парму.

Украинец Артем Довбык отметился забавным ассистом и голом и повторил достижение Килиана Мбаппе.

Форвард «волков» стал вторым после Мбаппе игроком из топ-5 чемпионатов, который начиная с прошлого сезона забил 20 командам. Килиан забил уже 22 различным клубам.

Напомним, ранее сообщалось, что Довбик поднялся в тройку лучших украинских бомбардиров в топ-5 лигах.

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