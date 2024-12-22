iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

ПСЖ интересуется лидером сборной Испании

Парижане могут активировать отступные Нико Уильямса.
Сегодня, 17:36

Французский ПСЖ может провернуть громкий трансфер уже зимой следующего года.

Как сообщает Estadio Deportivo, парижане готовы выкупить контракт Нико Уильямса у Атлетико Бильбао, заплатив сумму недостающую в 60 млн евро.

Луис Энрике стремится подписать Нико, поскольку, верит, что это поможет решить проблемы после потери Килиана Мбаппе, но Уильямс-младший не хочет переходить.

Вингер сборной Испании желает остаться в родном клубе как минимум до лета следующего года.

В текущем сезоне Уильямс-младший забил 2 гола и отдал 5 ассистов в 23 матчах.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Нико Вильямс

Статьи по теме

ПСЖ оторвался от Монако в чемпионской гонке благодаря победе в "голевой перестрелке" ПСЖ оторвался от Монако в чемпионской гонке благодаря победе в "голевой перестрелке"
Клуб МЛС пополнился "легендой" Баварии и ПСЖ Клуб МЛС пополнился "легендой" Баварии и ПСЖ
"Хороший и плохой одновременно": Неймар вспомнил период пребывания в ПСЖ "Хороший и плохой одновременно": Неймар вспомнил период пребывания в ПСЖ
ПСЖ продлил контракт с Энрике еще в октябре - источник ПСЖ продлил контракт с Энрике еще в октябре - источник
Помочь журналистам

Видео

Усик - Фьюри: видеообзор боя за звание чемпиона мира
Усик - Фьюри: видеообзор боя за звание чемпиона мира

Популярное на сайте

Биатлон-2024/2025: третий этап Кубка мира в Анси завершится мужским и женским масс-стартами
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская и Снигур поднялись, Байндль упала
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Кипр и Швеция пошли в отрыв от Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, подъем Приходько
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского и женского масс-стартов на этапе Кубка мира в Анси
просмотров

Последние новости

Европа19:58
Салах установил уникальный рекорд АПЛ
Европа19:39
Аморим прокомментировал разгромное поражение в матче против Борнмута
Европа19:33
Звезда Барселоны взял на себя ответственность за поражение Атлетико
Европа19:14
Реал без проблем уничтожил Севилью на Бернабеу
Легкая атлетика18:59
"Сдержанная, достойная и грациозная": Магучих прокомментировала победу Усика над Фьюри
Украина18:43
Суперлига: Днепр разгромил Прикарпатье, Запорожье неожиданно обыграло Киев-Баскет
Европа18:30
Манчестер Юнайтед установил очередной антирекорд
Киберспорт18:24
NaVi заняли шестое место на PUBG Global Championship 2024
Европа17:57
Борнмут с Забарным разгромил Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд
Европа17:54
Эвертон Миколенко и Челси сыграли в скучную ничью
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK