ПСЖ интересуется лидером сборной Испании
Парижане могут активировать отступные Нико Уильямса.
Французский ПСЖ может провернуть громкий трансфер уже зимой следующего года.
Как сообщает Estadio Deportivo, парижане готовы выкупить контракт Нико Уильямса у Атлетико Бильбао, заплатив сумму недостающую в 60 млн евро.
Луис Энрике стремится подписать Нико, поскольку, верит, что это поможет решить проблемы после потери Килиана Мбаппе, но Уильямс-младший не хочет переходить.
Вингер сборной Испании желает остаться в родном клубе как минимум до лета следующего года.
В текущем сезоне Уильямс-младший забил 2 гола и отдал 5 ассистов в 23 матчах.
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