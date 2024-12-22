Слот: Я считаю, сегодня мы могли забить еще больше

Главный тренер Ливерпуля Арне Слот прокомментировал итоги матча с Тоттенхэмом.

Специалист заявил, что полностью доволен игрой своей команды. Они были настолько хороши, что должны были забивать еще больше.

Напомним, что мерсисайдцы обыграли "шпор", забив им шесть голов.

"Очень хороший матч – возможно, наша лучшая игра на выезде, хотя мне понравилось то, что я увидел в матче с Манчестер Юнайтед. Тотальное доминирование. Тогда мы тоже были хороши на выезде.

Я считаю, что сегодня мы могли забить больше. Невозможно реализовывать каждый момент, хотя, думаю, Тоттенхэму это удавалось!

Лидерство перед Рождеством кое-что значит для меня. Но играть каждые три-четыре дня непросто. Я не ожидал, что Челси сегодня потеряет очки. Такое может случиться в любом матче. Именно это делает эту лигу такой особенной", - приводит слова тренера Sky Sports.

Ранее также Эндж Постекоглу пожаловался на обилие травм в команде.

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