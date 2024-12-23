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Интер уверенно, но не без проблем обыграл Комо

Команде Индзаги стоит поработать над реализацией.
Вчера, 23:41
Интер - Комо / Getty Images
Интер - Комо / Getty Images

В понедельник, 23 декабря, Интер принимал дома Комо.

Хозяева сразу же забрали мяч под контроль и осадили штрафную соперника, но практически безрезультатно. Первый  хоть сколько-нибудь опасный момент пришлось ждать более получаса, но Дюмфрис с отличной позиции все равно послал мяч выше ворот.

Со стартом второго тайма Интер наконец смог забить. Чалханоглу мастерски подал угловой прям на голову Карлосу Аугусто, который и открыл счет. Вскоре Комо имел реальную возможность забить, но Зоммер рефлекторно отразил удар почти в удар.

После этого свой гол забил и Лаутаро Мартинес, однако лайнсмен зафиксировал офсайд к большому неудовольствию аргентинца. По итогу матч так и закончился бы минимальной победой Интера, но уже в компенсированное время Маркус Тюрам все же сделал победный счет более уверенным.

 Победа позволила команде Индзаги остаться в гонке за Скудетто.

Статистика матча Интер - Комо 17-го тура Серии А

Интер - Комо 2:0
Голы: Карлос Аугусто, 48, Тюрам, 90+2

Владение мячом: 63% - 37%
Удары: 17 - 8
Удары в створ: 5 - 4
Угловые: 7 - 1
Фолы: 13 - 15

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Интер Милан Комо

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