"Ожидали больше": Цыганков попал в неприятный антирейтинг

Украинца внесли в список разочарований чемпионата Испании этого сезона.

Испанский журнал Jornada Perfecta составил список разочарований Ла Лиги сезона-2024/25.

В антирейтинг попал и украинец Виктор Цыганков, который защищает цвета Жироны.

Порта отметил травматичность вингера, которая помешала ему показать то, что от него ждали.

«От Виктора ждали намного больше, но повреждения снова мешают ему раскрыться. Он прекрасный футболист, но обычно он сталкивается с многочисленными мышечными проблемами, которые заставляют его пропускать весомую долю сезона», - говорится в описании украинца.

Среди известных лиц в списке также трио из Барселоны: Френки де Йонг, Алехандро Бальде, Дани Ольмо, хавбек Атлетико Коннор Галлагер и Хамес Родригес, который сейчас выступает за Райо Вальекано.

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