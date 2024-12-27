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Топ-клуб европейского чемпионата интересуется лидером Александрии

Хуан Безерра заинтересовал и команду со своей Родины.
Сегодня, 14:09
Жуан Безерра / Instagram
Жуан Безерра / Instagram

Лидер Александрии Жуан Безерра заинтересовал ряд клубов.

Как сообщает Trivela, Безерру хочет к себе вернуть бразильская Васку да Гама. Коллектив пытается договориться об аренде с правом выкупа.

Также вингером интересуется болгарский Лудогорец - клуб ведет переговоры с «горожанами» о трансфере футболиста.

Жуан выступал за Васку да Гама до 2023, а после покинул клуб в качестве свободного агента.

Напомним, ранее Безерра сфотографировался в форме сборной Украины.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: александрия

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