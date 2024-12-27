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Тренер Ливерпуля может возглавить другой клуб

Джон Гейтинга имеет шанс начать "сольную карьеру".
Сегодня, 14:49
Джон Хейтинга / Getty Images
Джон Хейтинга / Getty Images

Член тренерского штаба Ливерпуля Джон Гейтинга может оставить свою нынешнюю работу.

Как сообщает Football Insider, Гейтинга может возглавить Вест Бромвич. Для Джона это будет первая работа главным тренером.

Экс-защитник начал тренерскую карьеру в 2017 году. Ранее он работал в молодежных командах Аякса, а также был ассистентом Дэвида Мойеса в Вест Хэме.

Напомним, экс-тренер Вест Бромвича Карлос Корберан возглавил ]именитый испанский клуб.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль

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