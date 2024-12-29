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Ямаль подвел итоги 2024 года

Вингер Барселоны хочет выигрывать больше клубных трофеев.
Сегодня, 13:38
Ламин Ямаль / Getty Images
Ламин Ямаль / Getty Images

Вингер каталонской Барселоны Ламин Ямаль поделился мыслями о собственных достижениях в 2024 году.

По словам футболиста, он хотел бы быть результативнее и получить больше трофеев с «сине-гранатовыми».

«Мне хотелось бы командных титулов с Барселоной, потому что это то, что приносит мне положительные эмоции, но я постараюсь, воплотить это в реальность в 2025.

На личном уровне, думаю, мне важно забивать больше голов, потому что с ассистами у меня стало намного лучше», - сказал Ямаль в интервью Marca.

Напомним, ранее сообщалось, что Барселона может усилить линию полузащиты.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ламин Ямаль

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