Карвахаль сделал серьезное заявление относительно своего будущего

Испанец уверен, что не будет играть против своей родной команды, даже если уйдет из нее.

Защитник мадридского Реала Дани Карвахаль высказался о своем будущем.

По словам Карвахаля, «сливочные» будут его последним клубом по крайней мере в европейской карьере.

«Если я когда-нибудь уйду из Реала, то только в команду за пределами Европы. Я точно никогда не буду играть против Реала в Лиге чемпионов или в Ла Лиге», - сказал Карвахаль.

Напомним, ранее сообщалось, что Реал интересуется партнером Забарного по обороне Борнмута.

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