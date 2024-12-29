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Лидер немецкого топ-клуба удивил кардинальной сменой образа

Гранит Джака побрился.
Сегодня, 18:39

Лидер немецкого Байера Гранит Джака поделился фотографиями со своего Рождественско-новогоднего отпуска, на которых заметно, что он пошел на изменения в своей внешности.

Швейцарец проводит выходные в горах, катаясь на лыжах с женой и детьми. На фотографиях видно, что Джака решил побрить свои волосы почти полностью.

«Время с семьей - лучшее время», - подписал фотографии, которые были опубликованы в его Instagram Гранит.

В текущем сезоне полузащитник провел 24 матча, забив 2 гола и отдав 4 ассиста.

Напомним, ранее сообщалось, что топ-клуб Бундеслиги установил ценник на своего лидера .

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гранит Джака

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