Ноттингем легко разобрался с Эвертоном и поднялся на вторую строчку

В воскресенье, 29 декабря, Эвертон принимал дома Ноттингем в рамках 19-го тура АПЛ. Виталий Миколенко вышел в стартовом составе.

Уже на 15-й минуте матча Крис Вуд записал на свой счет гол-красавец. Форвард Ноттингема принял мяч на линии штрафной и обратил внимание, что Пикфорд далеко вышел из ворот, а потому Вуд идеальным черпачком открыл счетю в матче.

Эвертон пытался исправить ситуацию, но на перерыв команды ушли при минимальном преимуществе гостей. Во втором же тайме "ириски" еще больше прибавили, но дойти до ворот соперника все равно не удавалось.

А на 61-й минуте Гиббс-Уайт забил второй, сделав ситуацию для Эвертона и вовсе катастрофической. До конца матча хозяева так и не смогли превратить свое преимущество на поле в голы, и встреча так и закончилась 0:2.

Статистика матча Эвертон - Ноттингем 19-го тура АПЛ

Эвертон - Ноттингем 0:2

Голы: Вуд, 15, Гиббс-Уайт, 61

Ожидаемые голы (xG): 0.64 - 1.42

Владение мячом: 63% - 37%

Удары: 13 - 11

Удары в створ: 2 - 7

Угловые: 5 - 4

Фолы: 13 - 10

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