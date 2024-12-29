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Борнмут Забарного спасся от поражения Фулхэму

"Вишни" в который раз забили на последних минутах в этом сезоне.
Сегодня, 18:59
Борнмут / Getty Images
Борнмут / Getty Images

В рамках 19-го тура АПЛ Борнмут на выезде встретился с Фулхэмом.

В течение первых 45 минут большей инициативой владели гости, но иногда футбол бывает несправедливым, и это был именно тот случай, ведь забить в итоге удалось хозяевам. Счет открыл Андреас Перейра.

На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе «коттеджеров», которое продержалось после возобновления игры лишь 5 минут, ведь после этого счет сравнял Эванилсон.

Во втором тайме уже хозяева были острее и это также принесло свои плоды. Гарри Уилсон забил на 72-ой минуте.

Однако, иногда футбол бывает и справедливым, а справедливым результатом этого матча стала бы ничья, которую Борнмуту принес Данго Уаттара на 89-ой волне.
 

Фулхэм - Борнмут 2:2

Голы: Перейра, 40, Уилсон, 72 - Эванилсон, 50, Уаттара, 89

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: борнмут фулхэм

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