Ман Сити впервые за последние два месяца победил на выезде

В рамках 19-го тура АПЛ Ман Сити поехал на выезд в Лестер и победил 2:0.

Для манкунианцев данная победа стала лишь второй за последние 14 матчей и первой на выезде за последние два месяца.

20 октября 2024 года "горожане" победили в поединке АПЛ Вувлергемптон со счетом 2:1.

Напомним, ранее сообщалось, что Гвардиола провел юбилейный матч в стане Манчестер Сити.

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