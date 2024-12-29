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Ман Сити впервые за последние два месяца победил на выезде

"Горожане" одолели Лестер.
Сегодня, 19:39
Манчестер Сити / Getty Images
Манчестер Сити / Getty Images

В рамках 19-го тура АПЛ Ман Сити поехал на выезд в Лестер и победил 2:0.

Для манкунианцев данная победа стала лишь второй за последние 14 матчей и первой на выезде за последние два месяца.

20 октября 2024 года "горожане" победили в поединке АПЛ Вувлергемптон со счетом 2:1.

Напомним, ранее сообщалось, что Гвардиола провел юбилейный матч в стане Манчестер Сити.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лестер Манчестер Сити

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