Мбаппе рассказал о своей цели на следующий год

Француз хочет стать сильнее чем был.

Форвард Реала и сборной Франции Килиан Мбаппе подвел итоги уходящего года и высказался о плане на следующий год.

По словам футболиста, 2024-ый год стал для него достаточно тяжелым.

«В 2024 году со мной случилось много событий, но все хорошо закончилось, с моей семьей все в порядке.

Были хорошие вещи, были и плохие, из которых я вынес урок.

Цель 2025-го года - стать сильнее и быть счастливым. В 2025 году Реал должен победить во всех турнирах», - резюмировал Килиан.

Напомним, ранее сообщалось, что Мбаппе рассказал о своей адаптации в Реале

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