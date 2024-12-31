Мбаппе рассказал о своей цели на следующий год
Француз хочет стать сильнее чем был.
Форвард Реала и сборной Франции Килиан Мбаппе подвел итоги уходящего года и высказался о плане на следующий год.
По словам футболиста, 2024-ый год стал для него достаточно тяжелым.
«В 2024 году со мной случилось много событий, но все хорошо закончилось, с моей семьей все в порядке.
Были хорошие вещи, были и плохие, из которых я вынес урок.
Цель 2025-го года - стать сильнее и быть счастливым. В 2025 году Реал должен победить во всех турнирах», - резюмировал Килиан.
Напомним, ранее сообщалось, что Мбаппе рассказал о своей адаптации в Реале
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