Ливерпуль отклонил возможность продажи одного из своих лидеров зимой
Клуб сфокусирован на борьбе в АПЛ и не собирается терять ни одного игрока.
Английский Ливерпуль ответил Реалу на возможность подписания Трента Александра-Арнольда уже зимой.
Как сообщает близкий к мерсисайдцам Пол Джойс, «красные» отказали мадридцам в возможности заранее заполучить правого защитника.
Причина отказа заключается в амбициях коллектива Арне Слота в текущем сезоне. Клуб собирается бороться за чемпионство в АПЛ, и не будет отпускать ни одного игрока, тем более ключевые активы.
В случае, если Ливерпуль не договорится с Трентом о подписании нового контракта, то Реал сможет подписать игрока бесплатно уже летом.
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