Лунин будет защищать ворота Реала в ближайшем матче

Украинский вратарь мадридского Реала Андрей Лунин примет участие в ближайшем матче 1/16 финала Кубка Испании против Депортиво Минера.

Об этом сообщил главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти перед кубковым поединком с представителем четвертого дивизиона, заявив, что основному голкиперу Тибо Куртуа будет предоставлен отдых.

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"Завтра будет играть Лунин, потому что Куртуа нужно отдохнуть и хорошо восстановиться. Еще не определено, что Лунин сыграет только в Кубке Испании", - приводит слова Анчелотти Marca.

Матч 1/16 финала Кубка Испании Депортиво Минера - Реал состоится в понедельник, 6 января, и начнется в 20:00 по киевскому времени.

В нынешнем сезоне Лунин провел за Реал пять матчей во всех турнирах, в которых пропустил восемь голов, а в двух поединках сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что Лунин принял важное решение о своем будущем.

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