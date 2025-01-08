Ман Сити планирует подписать звезду Бундеслиги

Английский Манчестер Сити хочет усилить линию нападения.

Как сообщает ряд журналистов из Германии и Англии, манкунианцы серьезно заинтересованы в услугах Омара Мармуша из франкфуртского Айнтрахта. Футболист хотел бы перейти в «большой клуб».

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"Горожане" ведут переговоры о приобретении Мармуша, но пока что стороны далеки от согласования условий сделки.

В текущем сезоне Омар провел 15 матчей, забив 13 голов и отдав 8 ассистов.

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