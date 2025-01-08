Ман Сити планирует подписать звезду Бундеслиги
Манкунианцы нацелились на Омара Мармуша
Английский Манчестер Сити хочет усилить линию нападения.
Как сообщает ряд журналистов из Германии и Англии, манкунианцы серьезно заинтересованы в услугах Омара Мармуша из франкфуртского Айнтрахта. Футболист хотел бы перейти в «большой клуб».
Читай также: Манчестер Сити включил в шорт-лист на январь защитника сборной Узбекистана
"Горожане" ведут переговоры о приобретении Мармуша, но пока что стороны далеки от согласования условий сделки.
В текущем сезоне Омар провел 15 матчей, забив 13 голов и отдав 8 ассистов.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!