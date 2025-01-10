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Ювентус намерен арендовать нападающего сборной Франции

Рандаль Коло Муани уже подтверджил свой интерес к итальянскому чемпионату.
Сегодня, 17:45
Рандаль Коло Муани / Getty Images
Рандаль Коло Муани / Getty Images

Нападающзий ПСЖ Рандаль Коло Муани близок к переходу в Ювентус, пишет Tuttosport

По данным издания, туринскому клубу удалось договориться с французом, и сейчас Ювентус ведет переговоры с ПСЖ.

Речь идет об аренде с правом выкупа, а также ПСЖ придется выплачивать часть зарплаты Рандаля, которая составляет 12 млн евро.

Отмечается, что у Коло Муани были и другие варианты для аренды, однако он остановил свой выбор на Ювентусе. Француз уверен, что сможет навязать конкуренцию Влаховичу, а также чувствует интерес со стороны Тьяго Мотты.

Ранее сообщалось, что отказ от перехода Забарного может вынудить ПСЖ продать российского голкипера.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рандаль Коло-Муани

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