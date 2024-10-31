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Ювентус готов "спасти" форварда ПСЖ из кошмара имени Луиса Энрике

Один из самых дорогих трансферов в истории клуба рискует стать селекционным провалом.
Сегодня, 13:56
Рандаль Коло Муани / Getty Images
Рандаль Коло Муани / Getty Images

Летом 2023 года ПСЖ заплатил франкфуртскому Айнтрахту 95 миллионов евро за трансфер Рандаля Коло Муани.

И если первый сезон прошел относительно удачно, то во втором 25-летний француз впал в немилость главного тренера Луиса Энрике.

В нынешнем сезоне Коло Муани отыграл в сумме всего 375 минут, за которые он успел забить два гола. "Спасти" футболиста из этого кошмара собирается Ювентус, сообщает Goal со ссылкой на L'Equipe.

Коло Муани не устраивает ситуация, а потому он хочет покинуть Париж уже этой зимой, чем и готова воспользоваться "старая синьора". Ожидается, что эта сделка обойдется итальянскому клубу в 40 миллионов евро.

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Но при этом Ювентусу придется выдержать конкуренцию со стороны клубов АПЛ и Бундеслиги, которые также заинтересованы в форварде сборной Франции.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус ПСЖ Луис Энрике Рандаль Коло-Муани

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Ювентус готов "спасти" форварда ПСЖ из кошмара имени Луиса Энрике
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