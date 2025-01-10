Ман Сити договорился о трансфере защитника сборной Узбекистана

Манчестер Сити нашел решение проблем в центре защиты.

Как сообщает Фабрицио Романо, «горожане» договорились о трансфере Абдукодира Хусанова из Ланса. Переход обойдется в 40 млн евро + бонусы.

Читай также: Талант Ман Сити возобновил тренировки после тяжелой травмы, которая была получена в прошлом году

Сам узбек подпишет 4.5-летний контракт с опцией продления еще на 1 год.

Отметим, что Хусанов станет первым представителем Узбекистана в АПЛ. Всего с приходом Хусанова за всю историю АПЛ в ней будет играть 119 игроков разных национальностей.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!