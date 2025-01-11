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Легионер Шахтера согласился перейти в бразильский клуб

Марлон Гомес хочет вернуться на Родину.
Сегодня, 00:36
Марлон Гомес / Getty Images
Марлон Гомес / Getty Images

Донецкий Шахтер может остаться без одного из своих дорогостоящих легионеров.

Как сообщает издание Globo, Марлон Гомес согласился на предложение Ботафого. Детали предложенного контракта неизвестны.

Впрочем, действующий обладатель Кубка Либертадорес еще не договорился с самими «горняками» об условиях трансфера.  Шахтер хочет получить 15 млн евро.

Издание также отмечает, что Гомес счастлив в Шахтере, но волнуется за свою безопасность из-за войны и считает, что Ботафого это шаг вперед в карьерном плане.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Марлон Гомес

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