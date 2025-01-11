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Борнмут с Забарным разгромил Вест Бромвич в кубке Англии

"Вишни" ответили пятью мячами на быстрый гол соперника.
Сегодня, 18:53
Борнмут / Getty Images
Борнмут / Getty Images

В субботу, 11 января, Борнмут принимал дома Вест Бромвич в рамках 1/32 финала Кубка Англии. Илья Забарный вышел в стартовом составе.

Однако это не помешало "вишням" пропустит ранний гол от Сэмюеля Тэйлора. Гости не долго радовались своему успеху, уже на 27-й минуте Джастин Клюйверт сравнял счет.

А еще до свистка на перерыв Уаттара дублем сделал игру комфортной для своей команды.

Во втором тайме Борнмут сильно сбавил темп, во многом благодаря быстрому голу Семеньо уже на 47-й минуте. После этого команды Ираолы не особо уже мешала играть Вест Бромвичу, который более так и не смог пройти оборону "вишен".

Хозяева еще и довели счет до разгромного в компенсированное время, постарался Дэниел Джеббисон.

Статистика матча Борнмут - Вест Бромвич 1/32 финала Кубка Англии

Борнмут - Вест Бромвич 5:1
Голы: Клюйверт, 27, Уаттара, 34, 44, Семеньо, 47, Джеббисон, 90+2 - Тэйлор, 14

Ожидаемые голы (xG): 2.73 - 0.46
Владение мячом: 54% - 46%
Удары: 17 - 6
Удары в створ: 7 - 2
Угловые: 5 - 3
Фолы: 17 - 9

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