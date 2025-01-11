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Барселона повесила ценник на своего звездного защитника

Рональд Араухо должен принести клубу солидную сумму.
Сегодня, 19:43
Рональд Араухо / Getty Images
Рональд Араухо / Getty Images

Барселона открыта к продаже Рональда Араухо, утверждает El Chiringuito TV.

По информации издания, каталонцы готовы продать уругвайца, но хотят за него солидную сумму - не менее 60 млн евро.

Ранее сообщалось, что Ювентус делал предложение по Араухо, но туринцы предложили всего 35 млн евро, а потому получили отказ.

Также за ситуацией следит лондонский Арсенал, который пока не делал предложение. Для такого трансфера "канонирам" нужно кого-то продать. Тем не менее считается, что клуб готов сделать предложение в ближайшие дни.

Ранее также сообщалось, что Рэшфорд выбрал для себя следующий чемпионат.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рональд Араухо

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