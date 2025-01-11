Ювентус и Торино не определили сильнейшего в туринском дерби

В субботу, 11 января, состоялось туринское дерби - Торино принимал Ювентус.

Уже на 8-й минуте Кенан Йылдыз открыл счет, идеальным ударом в нижний угол ворот. Однако после этого хозяева немного вернули контроль над игрой, и на поле стало меньше моментов и больше борьбы.

На 21-й минуте Ювентус все же забил второй, но судья зафиксировал оффсайд у Николаса Гонсалеса. И лишь в самом конце первого тайма Торино смог отыграться усилиями Николы Влашича.

Во втором тайме самым ярким моментом стала потасовка между скамейками обоих команд. Судья не стал фиксировать фол на Карамо, что вызвало недовольство среди запасных, что вылилось почти что в драку. Судья успокоил всех, выдав красные карточки тренерам обоих команд. А матч так и закончился ничейным счетом.

Статистика матча Торино - Ювентус 20-го тура Серии А

Торино - Ювентус 1:1

Голы: Влашич, 45+1 - Йылдыз, 8

Ожидаемые голы (xG): 0.56 - 0.82

Владение мячом: 42% - 58%

Удары: 11 - 15

Удары в створ: 2 - 9

Угловые: 9 - 1

Фолы: 18 - 9

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