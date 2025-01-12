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Бенфика благодаря Трубину выиграла Кубок португальской лиги

Украинец потащилл решающий пенальти.
Сегодня, 00:22
Анатолий Трубин / Getty Images
Анатолий Трубин / Getty Images

В субботу, 11 января, Спортинг и Бенфика разыграли между собой Кубок португальской лиги. Анатолий Трубин вышел в стартовом составе.

Команды начали довольно активно, оба голкиперы не были обделены работой, и Трубин, и Израэль показали свое мастерство, спасая свои команды.

Но уже на 29-й минуте сольный проход Шильдерупа завершился ударом без шансов для вратаря. Но еще до перерыва Спортинг получил право на пенальти, и Дьокереш мощным ударом по центтру переиграл Анатолия Трубина.

Во втором тайме команды старались рисковать как можно меньше, а потому моментов практически не было. Хотя Бенфика выглядела немного активней и опасней. По итогу судьба трофея решалась в серии послематчевых пенальти.

Команды сделали по шесть ударов, и все шесть достигли своей цели. Седьмой удар за "орлов" забил Флорентину, а от Спортинга пошел бить Тринкау. Португалец пробил в правый нижний угол, однако Трубин сделал невероятный сейв и выиграл Кубок для своего клуба.

Статистика матча Спортинг - Бенфика финала Кубка португальской лиги

Спортинг - Бенфика 1:1 (6:7 по пенальти)
Голы: Дьокереш (пенальти), 43 - Шильдеруп, 29

Ожидаемые голы (xG): 1.06 - 0.62
Владение мячом: 49% - 51%
Удары: 10 - 16
Удары в створ: 3 - 4
Угловые: 10 - 7
Фолы: 10 - 17

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