Гол Альвареса принес Атлетико важную победу над Осасуной
В воскресенье, 12 января, Атлетико принимал дома Осасуну в рамках 19-го тура Ла Лиги.
Уже на седьмой минуте Антуан Гризманн идеально касанием обработал непростую передачу и сразу же отправил мяч под правую штангу. Однако гол-красавец француза был отменен из-за офсайда.
Более до самого конца первого тайма ни одна из команд не смогла создать. Со стартом второго тайма Атлетико снова смог забить быстрый гол, и в этот раз VAR не стал отменять взятие ворот Хулианом Альваресом.
После пропущенного гола гости оживились, однако найти бреши в защите Атлетико им никак не удавалось. А "матрацники" наоборот, сели в оборону и уверенно довели матч до победы.
Статистика матча Атлетико - Осасуна 19-го тура Ла Лиги
Атлетико - Осасуна 1:0
Гол: Альварес, 55
Ожидаемые голы (xG): 2.35 - 0.21
Владение мячом: 52% - 48%
Удары: 9 - 6
Удары в створ: 5 - 1
Угловые: 4 - 0
Фолы: 8 - 14
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