Гол Альвареса принес Атлетико важную победу над Осасуной

В воскресенье, 12 января, Атлетико принимал дома Осасуну в рамках 19-го тура Ла Лиги.

Уже на седьмой минуте Антуан Гризманн идеально касанием обработал непростую передачу и сразу же отправил мяч под правую штангу. Однако гол-красавец француза был отменен из-за офсайда.

Более до самого конца первого тайма ни одна из команд не смогла создать. Со стартом второго тайма Атлетико снова смог забить быстрый гол, и в этот раз VAR не стал отменять взятие ворот Хулианом Альваресом.

После пропущенного гола гости оживились, однако найти бреши в защите Атлетико им никак не удавалось. А "матрацники" наоборот, сели в оборону и уверенно довели матч до победы.

Статистика матча Атлетико - Осасуна 19-го тура Ла Лиги

Атлетико - Осасуна 1:0

Гол: Альварес, 55

Ожидаемые голы (xG): 2.35 - 0.21

Владение мячом: 52% - 48%

Удары: 9 - 6

Удары в створ: 5 - 1

Угловые: 4 - 0

Фолы: 8 - 14

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