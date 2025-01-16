Бавария не смогла согласовать контракт с Дэвисом

Уже завтра агент канадца начнет переговоры с другими клубами.

Зщаитник Баварии Альфонсо Дэвис, вероятно, все же покинет клуб по окончании сезона.

Как пишет Кристиан Фальк, стороны не смогли прийти к соглашению касательно нового контракта. Бавария предлагала канадцу 14-15 млн евро в год, но получила отказ.

По информации журналиста, уже завтра агент Дэвиса Ник Хаус намерен покинуть Мюнхен и провести встречи с представителями других клубов.

Фаворитами в борьбе за левого защитника являются четыре клуба: Реал, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити.

Ранее также сообщалось, что Реал и Манчестер Сити могут обменяться игроками.

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