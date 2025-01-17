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Саудовский топ-клуб договорился с Аллегри о его назначении на пост тренера

Массимилиано станет рулевым Аль-Ахли.
Сегодня, 09:59
Массимилиано Аллегри / Getty Images
Массимилиано Аллегри / Getty Images

Итальянский специалист Массимилиано Аллегри определился со своим будущим.

Как сообщает Фабрицио Романо, Аллегри станет тренером Аль-Ахли. Стороны достигли устной договоренности.

57-летний специалист возглавит саудовский топ-клуб в июне следующего года, а пока «крепость трофеев» будет тренировать временный наставник.

Отметим, что последним клубом для итальянца на данный момент является Ювентус. из которого его уволили летом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Массимилиано Аллегри

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