Саудовский топ-клуб договорился с Аллегри о его назначении на пост тренера

Итальянский специалист Массимилиано Аллегри определился со своим будущим.

Как сообщает Фабрицио Романо, Аллегри станет тренером Аль-Ахли. Стороны достигли устной договоренности.

57-летний специалист возглавит саудовский топ-клуб в июне следующего года, а пока «крепость трофеев» будет тренировать временный наставник.

Отметим, что последним клубом для итальянца на данный момент является Ювентус. из которого его уволили летом.

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