Холанд подписал невероятный контракт с Ман Сити
Норвежец получил один из самых дорогих контрактов в истории спорта, который будет очень долговременным.
Нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд определился со своим будущим.
Как сообщает пресс-служба «горожан», норвежец подписал новый контракт с манкунианцами. Соглашение будет действительным до 2034 года.
Финансовые детали с конкретными цифрами не называются, однако, The Athletic уверяет, что Холанд будет иметь один из самых дорогих контрактов в истории спорта.
Холанд в текущем сезоне провел 28 матчей, забив 21 голов и отдав 1 ассист.
Ранее Фил Фоден высказался о цели Ман Сити на сезон.
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