Холанд подписал невероятный контракт с Ман Сити

Норвежец получил один из самых дорогих контрактов в истории спорта, который будет очень долговременным.

Нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд определился со своим будущим.

Как сообщает пресс-служба «горожан», норвежец подписал новый контракт с манкунианцами. Соглашение будет действительным до 2034 года.

Финансовые детали с конкретными цифрами не называются, однако, The Athletic уверяет, что Холанд будет иметь один из самых дорогих контрактов в истории спорта.

Холанд в текущем сезоне провел 28 матчей, забив 21 голов и отдав 1 ассист.

Ранее Фил Фоден высказался о цели Ман Сити на сезон.

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