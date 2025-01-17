Гвардиола - о контракте Холанда: Лучшего места в ближайшие десять лет не найти

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола прокомментировал новый контракт Эрлинга Холанда.

Напомним, норвежец подписал огромный контракт с клубом, рассчитаный до 2034 года.

Гвардиола заявил, что Эрлинг счастлив в Англии, в клубе он будет только прибавлять, а значит нет никаких поводов для беспокойства.

"Вы когда-нибудь видели, как игрок подписывает десятилетний контракт? Он приехал из Норвегии – возможно, здесь в Англии погода лучше. Он прекрасно устроился, он любит клуб, людей, которые его окружают, Премьер-лигу. Он любит жить здесь, с женой и отцом. Лучшего места в ближайшие десять лет не найти. Поэтому он и его семья решили остаться.

Он особенный игрок, найти такого, как Эрлинг, очень сложно. Если он у вас есть, почему бы не попытаться удержать его? Если он продолжит набирать такие же показатели, да он может побить рекорды. Это будет зависеть от команды и от него самого.

Это исключительная новость для клуба – когда игрок решает подписать беспрецедентный контракт, это показывает, как сильно он хочет быть здесь", - приводит слова испанца MEN.

Ранее также сообщалось, что защитник Ювентуса стал целью для Манчестер Сити.

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