iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ювентус - Милан: Обзор и результат матча чемпионата Италии

"Зебры" разобрались с "россонери“ за короткий отрезок времени.
Сегодня, 21:04
Getty Images
Getty Images

В рамках 21 тура Серии А Ювентус встретился с Миланом.

В целом, команды провели достаточно равный поединок, в котором каждый из коллективов провел один из таймов эффективно в плане создания моментов, впрочем, мастер-класс по реализации показал только Ювентус.

Милан имел несколько шансов в первой половине встречи, выглядя острее, но открыть счет так и не смог.

А вот Ювентус включился уже после перерыва, а если быть точнее, то в период с 59-й по 64-ю минуты матча. За это время в ворота Майка Меньяна влетело два гола от Самуэля Мбангулы и Тимоти Веа.

Подопечные Тьяго Мотты после двух забитых голов смогли «засушить» игру и довести ее до победного конца.

Статистика матча Серии А Ювентус - Милан Ювентус - Милан

Ювентус - Милан 2:0

Голы Мбангула, 59, Веа, 64

xG: 1.03 - 0.95

Удары: 15 - 13

Удары в створ ворот: 6 - 3

Владение мячом: 60% - 40%

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Милан

Статьи по теме

Довбик летом мог оказаться в другом итальянском клубе, если бы не Евро Довбик летом мог оказаться в другом итальянском клубе, если бы не Евро
Милан вышел из переговоров по Рэшфорду Милан вышел из переговоров по Рэшфорду
У нового тренера уже возник первый конфликт с руководством Милана У нового тренера уже возник первый конфликт с руководством Милана
Манчестер Сити нашел дорогостоящую замену Уокеру Манчестер Сити нашел дорогостоящую замену Уокеру
Помочь журналистам

Видео

Довбик отличился голом в матче с Дженоа
Довбик отличился голом в матче с Дженоа

Популярное на сайте

Биатлон-2024/2025: Германия выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Украина - в топ-10
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской эстафеты на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге
просмотров
Футбол сегодня: Ювентус - Милан, Аталанта - Наполи, матчи Арсенала, Барселоны, Байера и ПСЖ
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2024 года по CS по версии HLTV: определена тройка лучших
просмотров
Свитолина обыграла четвертую ракетку мира и прошла дальше на Australian Open
просмотров

Последние новости

Украина21:43
Экс-хавбек сборной Украины расторг контракт с Металлистом 1925
Европа21:34
Арсенал упустил победу над Астон Виллой, ведя с преимуществом в два мяча
Европа21:04
Ювентус спокойно переиграл Милан благодаря голам во втором тайме
Легкая атлетика20:59
Во Львове украинка повторила рекорд сезона в прыжках в высоту - это не Магучих
Теннис20:41
Соперница Свитолиной на Australian Open высказалась о своем поражении
НБА20:23
Скапинцев сменил прописку в G-Лиге НБА
19:45
Снова вместе: Алиев перешел в медиафутбольный клуб Милевского
Европа19:44
Реал снова попытается подписать Трента еще зимой
Европа19:05
Форвард аутсайдера Бундеслиги хет-триком за 13 минут лишил РБ Лейпциг победы
Европа19:04
Ливерпуль дожал Брентфорд с Ярмолюком благодаря дублю неожиданного героя
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK