Ювентус - Милан: Обзор и результат матча чемпионата Италии

"Зебры" разобрались с "россонери“ за короткий отрезок времени.

В рамках 21 тура Серии А Ювентус встретился с Миланом.

В целом, команды провели достаточно равный поединок, в котором каждый из коллективов провел один из таймов эффективно в плане создания моментов, впрочем, мастер-класс по реализации показал только Ювентус.

Милан имел несколько шансов в первой половине встречи, выглядя острее, но открыть счет так и не смог.

А вот Ювентус включился уже после перерыва, а если быть точнее, то в период с 59-й по 64-ю минуты матча. За это время в ворота Майка Меньяна влетело два гола от Самуэля Мбангулы и Тимоти Веа.

Подопечные Тьяго Мотты после двух забитых голов смогли «засушить» игру и довести ее до победного конца.

Статистика матча Серии А Ювентус - Милан Ювентус - Милан

Ювентус - Милан 2:0

Голы Мбангула, 59, Веа, 64

xG: 1.03 - 0.95

Удары: 15 - 13

Удары в створ ворот: 6 - 3

Владение мячом: 60% - 40%

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