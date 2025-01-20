Милан продолжает искать опцию для усиления атакующей линии

"Россонери" выбирают между форвардами МЮ, Челси и Фееноорда.

Руководство Милана все еще планирует усилить атакующую линию после отказа от аренды Маркуса Рэшфорда, утверждает ESPN.

Наиболее предпочтительным вариантом является аренда Жоау Феликса из Челси, но лондонцы не хотят отдавать португальца.

Если договориться с Челси не удастся, то Милан снова обратиться к Манчестер Юнайтед. Клуб может попробовать арендовать Расмуса Хейлунда или Джошуа Зиркзе.

Также оба форварда интересны Ювентусу, но МЮ будет готов расстаться с одним из них только если сможет подписать кого-то на замену.

Самым последним вариантом для Милана является нападающий Фееноорда Сантьяго Хименес. Но 23-летнего мексиканца получится купить только в случае продажи Фикайо Томори.

Ранее также сообщалось, что Ювентус хочет продать своего хавбека.

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