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Украинский защитник отметился дебютным голом в новом клубе

Арсений Батагов открыл счет в матче с Сивасспором.
Сегодня, 19:45
Арсений Батагов / A Spor
Арсений Батагов / A Spor

Защитник Трабзонспора Арсений Батагов забил дебютный гол за турецкий клуб.

Для этого украинцу понадобилось шесть матчей. Арсений вышел в стартовом составе нап матч 20-го тура Суперлиги против Сивасспора, и уже на 6-й минуте открыл счет.

После подачи штрафного удара Туфан прокинул мяч дальше в на линию вратарской, и Батагову оставалось только вколотить мяч в сетку ворот.

На момент написания заметки Трабзонспор выигрывает со счетом 3:0.

Ранее также сообщалось, что Артем Довбик получит нового партнера.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсений батагов

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