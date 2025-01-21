Анчелотти отреагировал на информацию об уходе из Реала

Итальянский специалист пока не собирается покидать Сантьяго Бернабеу.

Опытный тренер опроверг слухи о решении уйти из Королевского клуба летом. Титулованный алленаторе стремится остаться в Мадриде.

"Я точно не решил покинуть Реал Мадрид. Я надеюсь остаться здесь еще на четыре года, как и президент Флорентино Перес. Было бы здорово устроить большое прощание вместе в 2029 году", – приводит слова Карло Анчелотти инсайдер Фабрицио Романо в X.

Контракт итальянца с Реалом действует до лета 2026 года. Накануне появилась информация, что Анчелотти покинет Испанию после нынешнего сезона.

Кстати, итальянская Рома нацелилась на приглашение Анчелотти летом этого года.

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