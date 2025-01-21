Итальянский топ-клуб разорвал контракт с одним из игроков

Итальянский Милан расторг контракт с одним из своих футболистов.

Как сообщает пресс-служба «россонери», клуб прекратил сотрудничество с французским защитником Фоде Балло-Туре. В текущем сезоне он играл только за Милан-Футуро из Серии С.

В сообщении на сайте указано, что разрыв контракта оформлен по взаимному согласию сторон.

Всего за Милан на счету 29-летнего игрока 26 матчей и 1 гол.

Напомним, ранее сообщалось, что вратаря клуба Серии А заподозрили в намеренно полученной желтой карточке .

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