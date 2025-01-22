Салах вписал себя в еврокубковую историю Ливерпуля бомбардирским достижением

Гол в ворота Лилля стал для египтянина особенным

В рамках 7-го тура Лиги чемпионов Ливерпуль одолел Лилль.

Счет в этом матче открыл Мохамед Салах на 34-ой минуте с паса Кертиса Джонса. Данный мяч стал для египтянина 50-ым в футболке «красных» на еврокубковой арене.

Салах стал первым игроком в истории мерсисайдцев, который достиг этой отметки в истории клуба.

Напомним, на ISPORT доступны результаты матчей Лиги чемпионов.

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