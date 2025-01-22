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Клуб АПЛ хочет подписать игрока итальянского топ-клуба

Эмерсон Рояль может вернуться в Англию.
Сегодня, 12:59
Эмерсон Рояль / Getty Images
Эмерсон Рояль / Getty Images

Защитник Милана Эмерсон Рояль может покинуть клуб, не сыграв за него и полного сезона.

Как сообщает TimesSport, Роялем интересуется Фулхэм. «Коттеджеры» готовы подписать бразильца, если итальянцы приобретут Кайла Уокера.

Потенциальные детали трансфера пока остаются неизвестными. Детали личного контракта также.

Отметим, что Эмерсон перешел в «россонери» летом на правах свободного агента.

Напомним, ранее сообщалось, что Милан разорвал контракт со своим игроком .

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан

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