Арсенал может продать Зинченко до закрытия зимнего трансферного окна

Защитник Арсенала Александр Зинченко может покинуть Лондон уже в ближайшие дни, пишет The Telegraph.

Издание утверждает, что дортмундская Боруссия готовит предложение по игроку сборной Украины.

После того, как защитник Челси Ренату Вейга решил перебраться в Ювентус, именно Зинченко стал главной целью "шмелей".

28-летний украинец оценивается Трансфермарктом в 30 млн евро, однако ожидается, что Арсенал может отпустить игрока и за меньшую сумму.

Ранее также Шахтер поделился фотографиями прощания Даниила Сикана с клубом.

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