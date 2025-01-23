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Арсенал может продать Зинченко до закрытия зимнего трансферного окна

Украинец стал главной целью немецкого клуба.
Сегодня, 18:57
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Защитник Арсенала Александр Зинченко может покинуть Лондон уже в ближайшие дни, пишет The Telegraph.

Издание утверждает, что дортмундская Боруссия готовит предложение по игроку сборной Украины.

После того, как защитник Челси Ренату Вейга решил перебраться в Ювентус, именно Зинченко стал главной целью "шмелей".

28-летний украинец оценивается Трансфермарктом в 30 млн евро, однако ожидается, что Арсенал может отпустить игрока и за меньшую сумму.

Ранее также Шахтер поделился фотографиями прощания Даниила Сикана с клубом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Зинченко

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