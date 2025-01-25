Рома ведет переговоры о переходе конкурента для Довбика

"Джаллоросси" заинтересовал форвард другой команды Серии А.

Рома нашла в Удинезе вариант усиления атаки и потенциального конкурента для украинского нападающего Артема Довбика.

Как сообщает журналист Николо Скира, "джаллоросси" заинтересованы в подписании форварда фриульцев Лоренцо Лукки.

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По информации источника, спортивный директор римского клуба Флоран Гисольфи уже начал переговоры с представителями 24-летнего футболиста по поводу возможного перехода.

В нынешнем сезоне Лукка провел за Удинезе 23 матча во всех турнирах, записав на свой счет девять забитых мячей.

Ранее сообщалось, что Рома закрыла трансфер универсала.

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