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Тренер Ромы объяснил, почему заменил Довбика в проигранном матче Лиги Европы

Наставник "джаллоросси" проанализировал поражение от АЗ в еврокубке.
Сегодня, 13:32
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Главный тренер Ромы Клаудио Раньери высказался о поражении от АЗ (0:1) в седьмом туре Лиги Европы и украинском нападающем Артеме Довбике, которого снял с игры в перерыве.

Украинец вышел на поединок с нидерландским соперником в стартовом составе "джаллоросси", заработал желтую карточку и после первого тайма был заменен на Матиаса Суле.

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"Когда мы проигрываем матч, который контролировали, вы должны винить меня. Мы владели инициативой на поле, но победили они. Мы должны поздравить их, потому что они играли так, как умеют.

Мы выбили их из игрового ритма и несколько раз оказывали на них давление, но это все. Нам следовало быть осторожнее.

Мы изменили нашу игру во втором тайме, потому что в первой половине мы были недостаточно агрессивны и слишком часто оттеснялись назад. Я заменил Довбика, потому что у него уже была желтая карточка. С выходом Суле мы создали больше моментов один на один. Но важен лишь итоговый результат", - цитирует Раньери официальный сайт УЕФА.

Ранее сообщалось, что Рома закрыла трансфер универсала.

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