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Винисиус арендовал у Серхио Рамоса роскошный особняк, который сначала предлагали Мбаппе

Бразильский вингер Реала переехал в дорогостоящий дом в элитном районе Мадрида.
Сегодня, 15:08
Серхио Рамос и Винисиус Жуниор / Getty Images
Серхио Рамос и Винисиус Жуниор / Getty Images

Вингер Реала Винисиус Жуниор поселился в бывшем доме экс-капитана мадридской команды Серхио Рамоса.

Бразильский футболист переехал в роскошный особняк, расположенный в элитном районе Мадрида Ла Моралеха.

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Ранее Рамос выставил этот дом на продажу, запросив за него 6 миллионов евро, но пока продать его не удалось. Как сообщает Sport.es, изначально эта недвижимость была предложена Килиану Мбаппе, когда француз подписал контракт с Реалом минувшим летом, однако сделка в конечном итоге сорвалась. Винисиус же пока жилплощадь будет арендовать.

Idealista
Idealista

Бразилец поселился в доме площадью 1000 кв.м., расположенном на участке в 2500 кв.м. По данным портала недвижимости Idealista, в особняке есть лифт, турецкая баня, сауна, тренажерный зал, а на территории расположен отдельный дом для гостей.

Idealista
Idealista

В доме есть два бассейна: один открытый с дополнительной верандой для отдыха и один внутренний с подогревом и возможностью плавания против течения. Что касается комнат, то здесь есть большая гостиная с окнами, выходящими на улицу, и прямым выходом в сад, а также отдельная столовая. Также имеется кинозал и игровая комната с барбекю, баром и камином.

Idealista
Idealista

Idealista
Idealista

На втором этаже расположены четыре спальни с собственными ванными комнатами и большая гостиная с выходом на внешнюю террасу.

Ранее сообщалось, что Винисиус хочет приобрести клуб из низшего дивизиона европейской страны.

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